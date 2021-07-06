الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى البيضاء

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجيش اليمنى، أمس الإثنين، من تحرير مواقع جديدة فى محافظة البيضاء، بإسناد من المقاومة الشعبية، حيث فرضت سيطرتها على جبهة ناطع فى هجوم خاطف استهدف مواقع وتحصينات الحوثى فى شمال المحافظة.





ووفقًا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أكد مصدر عسكرى أن الهجوم استهدف مواقع ميليشيات الحوثى فى ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، مؤكدًا أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثيًا وجرح آخرين، حسبما نقل موقع "سبتمبرنت". وأضاف المصدرالعسكرى، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات الميليشيا الحوثية فى مواقع متفرقة بالجبهة، وألحقت بها خسائر فى الأرواح والعتاد، منها تدمير طقم يحمل عيار 12.7، ومصرع من كانوا على متنه. وبحسب الموقع اليمنى، تزامن ذلك مع الانتصارات المتوالية التى يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية فى المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء ـ عاصمة المحافظة ـ وسط انهيار واسع وخسائر فى صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية.

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