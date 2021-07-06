لوكسمبورج.. رئيس الوزراء فى حالة خطرة إثر إصابته بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس"، بأن بيتيل لديه ضيق فى التنفس لكنه لم يخضع للتنفس الصناعى، مشرًا إلى أنه سيظل فى المستشفى لفترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.
وقال بيان للحكومة: "إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين"، مضيفا أن الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعد خطرة لكنها مستقرة.
يشار إلى أن كزافييه بيتيل كان قد تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا يو 6 يونيو المنصرم، ثم دخل الحجر الصحى يوم 27 يونيو، وبعدها تم إدخاله إلى المستشفى، الأحد الماضى.
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