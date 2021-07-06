رابط تسجيل برنامج ساعد eservices.mcs.gov.sa مسار للتوظيف (ابتدائية – ثانوية) برقم السجل

رابط تسجيل برنامج ساعد eservices.mcs.gov.sa لتوظيف مواطني وشباب المملكة العربية السعودية الذي تقوم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة بمطالبة الراغبين في التسجيل للحصول على عمل من جميع التخصصات بالمملكة وفق الشروط والمواصفات التي تقوم الشركات بتقديمها طلبا للوظائف فيها، وتعتبر منصة جدارة الإلكترونية من اشهر منصات التوظيف في المملكة في العقد الأخير، وتقبل وظائف حاملي الشهادات العليا والبكالوريوسات بينما يقوم برنامج ساعد بقبول حملة الشهادة الابتدائية والثانوية.

وزارة الخدمة المدنية بالمملكة

تكون منصة جدارة الإلكترونية التابعة لوزارة الخدمة المدنية هي القبلة الأولى للوظائف السعودية حيث يتم من خلالها تقديم طلبات الوظائف من المواطنين في جميع التخصصات وتضمن لهم العمل في الجهة الرسمية الآمنة والتي تضمن للعامل أو الموظف العمل الآمن في القطاع الحكومي، كما تقوم الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة بتقديم طلبات توظيف وعمل العديد من التخصصات وتطلب التخصصات والمهارات اللازمة، وتضمن المنصة لهم توظيف أفراد من الرجال والنساء مؤهلين بشكل جيد للعمل في المؤسسات الحكومية والالتزام بالشروط والمعايير اللازمة.

منصة جدارة الإلكترونية

هي الجهة المثلى للراغبين في العمل بالقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم المنصة الإلكترونية التي تعتبر هي الأولى على مستوى المملكة باتباع العديد من البرامج التي تساعد المواطنين على الحصول على العمل المناسب وخدمة المؤسسات، ويكون عملها الأساسي كالتالي:

تقوم بتلقي طلبا التوظيف في مؤسسات المملكة من خلال إنشاء حساب خاص لراغب العمل على المنصة ويتم استلام البيانات والمؤهلات الخاصة به.

يتم تلقي طلبات العمل من المؤسسات والهيئات في القطاع الحكومي ويتم وضع الشروط المعايير.

تقوم المنصة بالاشتراك في العديد من الهيئات والمؤسسات بالمشاركة في قاعدة البيانات العامة للتأكد من صحة البيانات والشهادات المقدمة.

يتم الاشتراك مع العديد من الهيئات الخدمية لتأهيل الراغبين في العمل ليتم الحصول على الوظائف المناسبة.

يختلف نظام ساعد قليلا عن منصة جدارة في قبوله توظيف حملة الشهادة الابتدائية والثانوية وليس المؤهلات العليا.

رابط تسجيل برنامج ساعد eservices.mcs.gov.sa

يعتبر برنامج ساعد للتوظيف من أحد برامج المنصة الإلكترونية للتوظيف، حيث يقوم الراغبين في العمل بإيداع البيانات الكاملة لهم والشهادات والمهارات اللازمة على حسابهم الشخصي على منصة جدارة أو منصة أبشر لبوابة الدخول الوطني الموحد، ويختلف برنامج ساعد قليلا عن وظائف جدارة، حيث تطلب منصة جدارة الوظائف من الشهادات العليا بينما يكون برنامج ساعد لتوظيف حملة الشهادات الابتدائية والثانوية، لمن له رغبة في الحصول على العمل المناسب ، ويكون التسجيل في برنامج ساعد باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط تسجيل ساعد الإلكتروني عبر المنصة الشاملة للتوظيف السعودية. يقوم المستخدم بعمل تسجيل جديد. يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة. يكون من الهام كتابة رمز التحقق البشري. يتم إدراج الشهادات المؤهلات العلمية والعملية مع صورة من المؤهل الدراسي. يتم حفظ ما تم إدراجه. يقوم المستخدم بالدخول من جديد على المنصة عبر الحساب الشخصي له برقم السجل وكلمة المرور.

كيفية متابعة طلب توظيف على برنامج ساعد

يكون على المتقدمين للوظائف بمتابعة صفحة التواصل الاجتماعي، فيس بوك أو تويتر، الرسمية الخاصة بالبرنامج لمعرفة آخر اخبار مواعيد التقديم ونتائج القبول والوظائف المطلوبة والمتاحة، كما يمكن الاستعلام ومتابعة طلب توظيف باتباع الخطوات التالية: