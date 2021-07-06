الهند تسجل 34703 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34703 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.62 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 553 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 403281 منذ بدء الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.