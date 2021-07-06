جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى مليونين و541 الفًا و873 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 233 ألفًا و689 حالة منذ بدء الجائحة.
وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى المكسيك .. تسجل 1.805 إصابة و67 وفاة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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