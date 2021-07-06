لا تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية عن تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعمل على تحسين الظروف المعيشية للعمالة وتوفير الحماية المطلوبة لهم بالقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الخاص، وفي هذا الإطار فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور بالمملكة، وسنعرض في هذا المقال معرفة الحد الأدنى للأجور في السعودية 1443 بعد التعديلات الأخيرة وأهم الفئات المشمولة.

الحد الأدنى للأجور في السعودية 1443 بعد التعديلات الأخيرة

يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية “أحمد بن سليمان الراجحي” كان قد أصدر قرارا مؤخرًا برفع الحد الأدنى لأجر العامل في السعودية الذي يتم تعينه من ثلاثة آلاف ريال سعودي إلى أربعة آلاف ريال سعودي، ليصبح هو أقل راتب يمكن أن يحصل عليه العامل بالمملكة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في السعودية

وبالنسبة لموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في السعودية، فقد اوضح القرار الصادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “أحمد بن سليمان الراجحي”، لأنه سيتم تطبيق بند الحد الأدنى للأجور منذ اعتماده في شهر رمضان الماضي ويسري التطبيق على كل المنشآت والمؤسسات، وهو الأمر الذي تم العمل به في برنامج “نطاقات”، حيث سيتم احتساب برنامج السعودية على قيمة ما يتقاضاه العامل في الشركة ويأتي هذه القيم كالتالي:

يتم احتساب عامل كامل في نسبة التوطين لمن يحصل على الحد الأدنى للأجور وهو “أربعة آلاف” ريال سعودي بشكل شهري. يتم احتساب من يحصل على “3ثلاثة آلاف” ريال شهري بنصف عامل فقط في نسبة التوطين للشركة. لا يتم احتساب من يقل راتبه عن “ثلاثة آلاف” ريال سعودي في نسبة التوطين للشركات.

معرفة الفئات المشمولة برفع الحد الأدنى للأجور

أما عن الفئات المشمولة برفع الحد الأدنى للأجور فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن هذا القرار سيتم تطبيقه على عدة فئات ومنها: