بشرى سارة من الصحة العالمية حول إصابات كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ فى المنظمة، خلال مؤتمر صحفى: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، ولكنه عند مستوى عال جدا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائى فى العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر.

كورونا فى العالم

وتابع: "هناك انخفاض كبير فى عدد الإصابات فى بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما فى دول أخرى"، لافتا إلى أن ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.