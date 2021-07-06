الموارد البشرية: موعد إجازة عيد الأضحى 1442 – 2021 في القطاع الحكومي والخاص

إجازة عيد الأضحى، من المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1442- 2021، محدده موعد بداية إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، وموعد نهاية الإجازة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة بتنظيم أيام الإجازات الرسمية في السعودية بكافة القطاعات.

ويوماً بعد يوم نقترب أكثر لعيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الموارد البشرية بيان حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 2021، وذلك بعد أن تعلن المحكمة العليا السعودية عن غرة شهر ذي الحجة، وعليه تحدد مواعيد الإجازة الرسمية، وموعد نهاية الدوام الحكومي في الحج ومواعيد العودة إلى الدوام.

إجازة عيد الأضحى المبارك

ويعرف أيضاً باسم العيد الكبير في بعض الدول العربية، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو اليوم الذي يلي وقفة الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، الذي يعد أهم أركان الحج، وهو يوم النحر الذي يقدم فيه المسلمون الأضاحي لله تعالى، ويشاركون الذبائح مع الأهل والجيران والفقراء والمساكين، وهو يوم إجازة رسمية في معظم الدول العربية والإسلامية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين

ومن المقرر أن تعلن وزارة الموارد البشرية ووزارة الخدمة المدنية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وحسب المادة الخاصة بالإجازات الرسمية في المملكة، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الحكومي يوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي مع انتهاء اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.

إجازة البنوك عيد الأضحى 2021

وكان البنك المركزي السعودي قد حدد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1442-2021 وأوقات العمل، بحيث تبدأ الإجازة بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 15 يوليو 2021 على أن تستأنف البنوك العمل يوم الأحد الموافق 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

وعلى أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في المشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية مفتوحة باستمرار خلال موسم الحج، بما فيها أيام الجمعة والسبت، لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين 1442 للقطاع الخاص

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فتبدأ إجازاتهم الرسمية بداية يوم الثامن من شهر ذي الحجة أي يوم عرفة الذي يوافق يوم 19 يوليو 2021، على أن تنتهي يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

وسيتم التأكد من هذه التواريخ واعتمادها رسمياً بعد إعلان المحكمة العليا في السعودية عن غرة شهر ذي الحجة بعد تحري رؤية هلال الشهر في آخر أيام الشهر الحالي ذو القعدة.

أول أيام شهر ذي الحجة 1442 -2021

وينتظر المسلمون من ناحية، إعلان غرة شهر ذي الحجة، لمعرفة بداية صيام العشر الأيام الأوائل من الشهر، حيث يصوم الملايين من المسلمين عشر ذي الحجة تماشياً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن بين هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج، الذي ثوابه هو كفارة سنتين.