اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الأول لجميع المحافظات البصرة والنجف وبغداد وبابل

تظهر نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت في غضون الساعات المقبلة وسط ترحاب كبير من جانب أولياء الأمور بالقرارات التي أعلنت عنها الوزارة بشأن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق وهو الأمر الذي يسهل كثيرًا على جميع الأولياء الراغبين في الوصول إلى نتيجة أبنائهم الطلاب بمختلف المحافظات العراقية وعلى رأسها البصر وبغداد والنجف وغيرها.

نتائج السادس الابتدائي 2021

يعتمد وزير التربية العراقي الدكتور علي حميد نتائج الامتحانات لجميع الطلاب بشكل دوري وهو ما جعل البعض يتوقع بأن تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول من خلال المواقع الرسمية في غضون الأيام القادمة على أقصى تقدير، وذلك بعدما تنتهي إجراءات تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات التلاميذ في مختلف المواد الدراسية التي أدوا فيها الامتحانات النهائية في الشهر الماضي.

ويذكر بأن الحكومة العراقية متمثلة في وزارة التربية قد أعلنت عن استعدادها التام لمواجهة الإقبال المتزايد من جانب أولياء الأمور عبر موقع الوزارة لمعرفة تفاصيل نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق فور اعتمادها من قبل الجهات الرسمية، ولذا فقد تم تخصيص أكثر من موقع ورابط إلكتروني لاستقبال تلك الأعداد من أولياء أمور الطلاب بمختلف المحافظات العراقية بدون استثناء.

أسماء أوائل نتائج السادس الابتدائي العراق

نشرت المواقع الرسمية بالعراق أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الأول مؤكدين بأن تلك المجموعة تستحق الثناء والتقدير على المجهود الكبير الذي تم بذله في العام الدراسي الحالي، حيث لم تمنعهم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من تحقيق تفوق دراسي وضمان الحصول على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

وقد جاءت قائمة الشرف لأسماء الأوائل في نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في العراق على هذا النحو التالي:

محمد ممدوح محمد

ندى علاء.

عبد الرحمن حسام.

إسراء نبيل.

علي هشام محمد.

رابط استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

أكدت وزارة التربية بالعراق بأنها وحتى هذه اللحظة لم تعلن بعد عن درجات طلاب الصف السادس بالمرحلة الابتدائية، حيث تنتظر الوزارة انتهاء لجان التصحيح والمراجعة من أعمالها ومن ثم سوف يتم إرسال كشوف الدرجات والنتائج إلى السيد وزير التربية العراقي من أجل اعتمادها وإعطاء الضوء الأخضر لنشرها على المواقع الرسمية.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات، سيكون بإمكان ولي الأمر الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الأول من خلال الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وتحميل كشوف النتيجة بحسب المحافظة التابع لها الطالب، ومن ثم بدأ الاستعلام عن درجات التلميذ من خلال اسمه الرباعي أو الرقم الامتحاني.