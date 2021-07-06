خطوات التسجيل في جامعة نجران 1443 والشروط المطلوبة

خطوات التسجيل في جامعة نجران 1443 ، يبحث الكثير من الطلاب الثانوية العامة عن طريقة التسجيل في جامعة نجران ، حيث تتميز جامعة نجران بالكثير من المميزات ، لأنها تسعى إلى التطوير و التميز في العديد من المجالات المختلفة التي تعمل على النهوض بالمجتمع ، و تحقيق النجاح و التوفق، لذلك يبحث الطلاب عن موعد التسجيل في الجامعة حتى لا تفوتهم الفرصة في الالتحاق بها ، و يواصل الطلاب البحث في الجامعات الأخرى التي تجعلهم في تقدم علمي و تكنولوجي يميزهم عن العديد من الدول الأخرى ، فهذه الجامعات تقبل عدد من الطلاب ، فيحرص الجميع على الالتحاق في أقرب وقت.

معرفة موعد التسجيل في جامعة نجران 1443

جامعة نجران تقوم بفتح أبوابها على مرحلتين ، حيث تبدأ السبت المرحلة الأولى يوم 23 ذو القعدة ، أما المرحلة الثانية يوم الخميس 28 من ذو القعدة.

خطوات التسجيل في جامعة نجران

تقدم جامعة نجران العديد من الخطوات للالتحاق بها و هي:

الدخول على الموقع الخاص بجامعة نجران

عليك اختيار عمادة القبول و التسجيل.

الضغط على التسجيل.

من ثم اختيار طلب التسجيل.

عليك دخول البيانات الخاصة بك كاملة.

الشروط التي يجب توافرها لالتحاق بجامعة نجران

تضع الجامعة العديد من الشروط التي يجب توافرها لالتحاق بجامعة ، حتى لا يتم رفض الطالب بناء على عدم توافر فيه الشروط المطلوبة و هي :

يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة

لابد أن يكون الطالب حاصل على أكثر من 50 درجة في القدرات و التحصيلي.

أن يكون عمر الطالب لم تجاوز 25 عام بينما الطالبة لم تتجاوز 30 عاما.

يجب أن لا تمر عن التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين.

على الطالب النجاح في اختبارات القبول و المقابلات الشخصية.

لابد أن يكون الطالب مقدم في هذه الجامعة فقط.

أن يكون الطالب لم يتم قصة من جامعة أخرى ، و يتميز بالأخلاق.

تقديم الطالب الملف الخاص به في الموعد المحدد و أن أي تأخير يتم استبعاده عن التقديم.

معرفة طريقة الاستعلام عن القبول بالجامعة نجران

الاستعلام عن القبول بجامعة نجران يكون الالكتروني و ذلك عن طريق:

الدخول على الموقع الجامعة

عليك الضغط على زر القبول

اختيار بكالوريوس و دبلوم السعوديين.

عليك الضغط على نتائج القبول

إدخال الرقم الخاص بك و رقم البطاقة و كلمة المرور

و من ثم الضغط على ظهور النتيجة.

و بذلك تسطيع معرفة نتيجة القبول بجامعة نجران بكل سهولة ، حتي يستطيع الطالب الحصول عليها في أي وقت .