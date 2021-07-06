الآن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق وكشوف أسماء المتفوقين والناجحين في جميع المحافظات PDF

يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق من خلال وزارة التربية العراقية على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت في غضون الساعات المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي لظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية في الأيام الماضية مؤكدة بأنها قد اعتمدت فكرة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الامتحانات خلال العام الدراسي الجاري وذلك بالنسبة لجميع المراحل التعليمية بلا استثناء بدءًا من الشهادة الابتدائية وحتى الشهادة المتوسطة.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

قالت وزارة التربية العراقية على لسان الوزير الدكتور علي حميد بأن هناك استراتيجية معينة تسير عليها الوزارة من أجل الإعلان عن تفاصيل نتائج الامتحانات خلال الفترة الأخيرة، حيث تنص على بعض القواعد والضوابط من بينها إعطاء الفرصة للجهات المعنية للانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات التلاميذ أول بأول حتى تخرج النتائج بدون أي أخطاء ودون أن يتعرض أي طالب للظلم.

يجب على جميع الطلاب وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الوزارة أثناء عملية استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول سواء من خلال مواقع وزارة التربية العراقية الرسمية أو المواقع الإلكترونية الأخرى على غرار موقع ناجح وكذلك موقع نتائجنا أو حتى من خلال التواصل مع إدارة المدارسة التابع لها الطالب وطلب الإطلاع على النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني.

رابط نتائج السادس الابتدائي بالاسم جميع المحافظات

أعلن وزير التربية العراقي في تصريحات رسمية لوسائل الإعلام مطلع هذا الأسبوع، بأن الوزارة مستعدة بشكل كامل لعملية الإعلان عن نتائج الامتحانات لجميع الصفوف والمراحل التعليمية خلال الفترة الحالية ومن بينها نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول والتي من المؤكد بأن تظهر للنور في غضون الساعات القادمة على أقصى تقدير.

وكانت طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالاسم والرقم الامتحاني قد جاءت على هذا النحو التالي:

أدخل إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

من القائمة الرئيسية أختر قسم نتائج الامتحانات الدور الأول وبعد ذلك اضغط على نتيجة السادس الابتدائي.

اكتب بيانات الطالب وبعدها اضغط على تنزيل كشوف النتائج.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2021

ارتفعت نسبة نجاح الطلاب خلال نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول بحسب مؤشرات رسمية أعلنت عنها وزارة التربية العراقية في غضون الساعات الأخيرة، حيث أكدت بأن الطلاب وأولياء أمورهم سيكونوا على موعد مع مفاجآت سارة خلال الساعات القادمة بعدما يتم رفع الستار بشكل نهائي عن نتائج المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات.