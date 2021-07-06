كم باقي على عيد الأضحى 2021 – متى العيد الكبير

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عمر شويل - جدة كم باقي على عيد الأضحى المبارك 2021-1442، يتزايد البحث بشكل يومي عبر متصفحات الإنترنت عن موعد أول أيام عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية، حيث يترقب المسلمين من كل مكان في العالم موعد دخول شهر ذي الحجة 2021 للبدء في صيام عشرة من ذي الحجة المباركة، وهي من أهم الأيام الفضيلة عند الله عز وجل، التي يصومها المسلمين من كل عام لنيل الأجر والثواب العظيم.

يأتي في شهر ذي الحجة (يوم عرفة ويوم النحر)، التي ينتظرها المسلمين بفارغ الصبر لصيامها. فهي تعادل مغفرة سنتين ماضية للعبد، أما يوم النحر فهو يوم العيد الكبير، الذي يتم فيه ذبح الأضاحي لله عز وجل من الحجاج وغير الحجاج، ويتم توزيع الأضحية كما نصحنا بها رسول الله، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث يؤكل منها.

كم باقي على عيد الأضحى 2021

أيام قليلة جداً تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، فقد شارف شهر ذو القعدة على الانتهاء، وسيتم في يوم 29 ذو القعدة تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة ليتم التعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 1442.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

يأتي تاريخ عيد الأضحى من كل عام في يوم العاشر من ذي الحجة في اليوم الموالي لوقفة عرفة، ويصادف عيد الأضحى ميلاديا حسب الدراسات الفلكية يوم 20 من يوليو، وسيكون يوم عرفة وقفة الحجاج في مشعر عرفات يوم التاسع من ذي الحجة الموافق 19 يوليو 2021.

ونترقب معكم صدور بيان من المحكمة الشرعية للإعلان عن رؤية هلال شهر ذو الحجة وموعد أول أيام ذو الحجة 1442-2021.

موعد وتاريخ العيد الكبير 2021

سمي عيد الأضحى بالعيد الكبير في عدد من الدول الإسلامية لأنه يأتي في شهر ذي الحجة من كل عام. حيث يجتمع في المشاعر المقدسة الحجيج من كل مكان في العالم يلتقون في نقطة واحدة وهي مكة المكرمة وما يشملها من محطات لأداء فريضة الحج والنسك المفروضة عليهم فبعد الوقوف بعرفة يأتي يوم العيد الكبير أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يتم تقديم إجازات رسمية من كثير من الدول العربية والإسلامية للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى وتختلف عدد أيام الإجازة بحسب القطاع الذي يعمل فيه الموظف.