كورونا فى البرازيل .. الوفيات تكسر حاجز الـ 525 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، فى بيان لها، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بـ "كوفيد 19" إلى 18.79 مليون حالة، فيما بلغ إجمالة الوفيات 525 ألفًا و112 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفى المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية.