pdf تقارير منصة مدرستي edu.moe.gov.sa قائد المدرسة لتسجيل الطلاب والمعلمين الجدد

تسجيل منصة مدرستي edu.moe.gov.sa والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإطلاقها منذ عدد من الأعوام لتعزيز التعليم الإلكتروني والتعامل الرقمي بين المؤسسات التعليمية والطلاب، وأيضا تم الاعتماد الكبير عليها بالسنوات القليلة الماضية، وكان للمنصة العديد من الأنشطة والاستخدامات والتي استفاد منها جميع الطلاب وأولياء الأمور وأيضا قائد الفصل والمدرسة.

موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة

وكانت المنصة الإلكترونية مستخدمة لدى وزارة التعليم بالسعودية، حيث قام كل من الطلاب وولي الأمر وقائد الفصل والمدرسة بالاستفادة الكبيرة منها، وتم الاعتماد الأكبر عليها في الدروس الإلكترونية، الفصل المباشر، في ظل انتشار فيروس كرونا وقرارات وزارة التعليم بإيقاف الدراسة بالمدارس في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم نقل الدروس حسب الجدول اليومي لها وكان على الطلاب وقائد المدرسة بتسجيل الدخول بشكل يومي للدروس أونلاين، كأنهم في الفصل في “الفصل الافتراضي”، وكان استخدامات المنصة كالتالي:

يقوم الطالب بعمل حساب خاص به يتم من خلاله الدخول على الفصل الافتراضي لإثبات الحضور والغياب.

كما يقوم الطالب بمتابعة الشروحات والفصول التفاعلية بين المعلم والطلاب ومتابعة الفيديوهات والشروحات اليومية حسب الجدول الموضع للمنصة.

أما ولي الأمر فكان عليه الدخول عمل حساب خاص به، وخاصة للطلاب في المراحل العمرية المبكرة، لمتابعة حضور الطالب والواجبات والأنشطة اليومية.

يكون على قائد الفصل بالدخول لشرح الدروس اليومية للطلاب وأيضا لرفع نسب الحصور والغياب، ورفع النتائج الفصلية والنهائية.

وكذلك قائد المدرسة يمكنه الدخول لمتابعة كل شيء ويمكن استخراج نتائج الطلاب بالحساب الخاص به.

إلية استخراج التقارير عبر منصة مدرستي

قامت منصة مدرستي بالإعلان عن الآلية الخاصة بقائد المدرسة ليتمكن من استخراج تقارير الدخول على المنصة والقيام بإضافة طالب إل المنصة، وكذلك باتباع عدد من الخطوات كالتالي:

يقوم قائد المدرسة بالدخول على الحساب الخاص به على منصة مدرستي الإلكترونية. يتم اختيار ايقونة التقارير والإحصائيات. يقوم باختيار تقارير المدرسة. يتم اختيار ايقونة سجل المستخدمين. يقوم بعمل بحث على الكل. يتم طباعة تصدير ملفات بخاصية إكسل أو وورد أو بي دي اف pdf.

طريقة إضافة الطلاب على المنصة

يكون على قائد المدرسة اتباع الخطوات السابقة لاستخراج التقارير من خلال الحساب الخاص والشخصي له كما يمكنه إضافة الطالب بالفصل المدرسي باتباع عدد من الخطوات التالية:

يتم استخدام حسابه الخاص. يقوم باختيار ايقونة إدارة الطلاب بالقائمة. ثم يتم اختيار “إدارة بيانات الطلاب”. تظهر الأيقونات ثم يتم اختيار “إضافة طالب”. يقوم قائد المدرسة بمطالعة الطلاب الذين يمكن إضافتهم. يتم اختيار ايقونة إضافة الطلاب المحددين.

كيفية تعيين معلم في فصل مدرسي

من ضمن صلاحيات قائد المدرسة أيضا أن يقوم بتعيين عدد من المعلمين في الفصول الإلكترونية الغير مباشرة وذلك من خلال المنصة أيضا عبر حسابه الشخصي باتباع الخطوات التالية:

يقوم بالتأكد من بيانات المعلمين وإضافة المقررات الدراسية غليهم. يتم دخول قائمة إعداد الجدول والفصول اختيار واختيار ايقونة “الفصول الدراسية”. يقوم باختيار إدارة المعلمين. تظهر في الحال أسماء المعلمين الذين يتاح لهم الإضافة في الفصول الافتراضية. يتم تحديد المعلم والمقرر الذي عليه تعليمه للطلاب.

يتم الحصول على نسخ تقارير بصيغة pdf على رابط منصة مدرستي edu.moe.gov.sa حيث يكون لقائد المدرسة الصلاحية والمقدرة على تسجيل الطلاب والمعلمين الجدد لدخول المنصة الالكترونية والفصل الافتراضي وتحديد المناهج الخاصة بالمعلمين لدخول العام الدراسي الجديد 1442-1442 أو في الفصل الصيفي بعد قرار وزارة التعليم بالمملكة أن يكون التعليم مقسما إلى 3 فصول.