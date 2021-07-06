رابط التقديم في بوابة القبول الموحد 1443 للتسجيل في الكليات والجامعات بالمملكة

التقديم في بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب، فتحت جامعة الرياض وكلية التكنولوجيا أبوابها لخريجات الثانوية العامة، وتبدأ قبول الطلبات في البوابة الإلكترونية الموحدة لطالبات العام الدراسي الجديد 1443، الموافق 5 يوليو 2021، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من يوم الأحد، وحتي واحد ذو الحجة 1442، وذلك وفقاً لما حددته البوابة الإلكترونية للقبول أنه سيتم إغلاق البوابة الالكترونية في الساعة العاشرة ظهرًا، ويجب على المتقدمين استيفاء جميع الشروط والضوابط المعلنة لإكمال عملية القبول وفقًا للإجراءات وتحديد المواعيد والمقابلات الشخصية لضمان عدم تغيبهم، والأن سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في البوابة الإلكترونية الموحدة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1443.

التقدم في بوابة القبول الموحد 1443

بدأت بوابة القبول الموحد في استقبال طلبات للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية من خريجي الثانوية العامة، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض، حيث تم فتح البوابة بداية من يوم الأحد القعدة ويستمر حتى يوم 30 ذو القعدة الحالي، ويتم فتح البوابة للطالبات بداية من يوم الإثنين 25 ذو القعدة وحتى واحد ذو الحجة 1442، ويستطيع الطلاب والطالبات التسجيل في البوابة الإلكترونية، للالتحاق بأحد جامعات منطقة الرياض، حيث شملت تلك البوابة على عدة جامعات وهي كالآتي:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وجامعة الملك سعود

وكذلك جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

جامعة شقراء والمجمعة

وكليات التقنية في منطقة الرياض.

رابط التقديم في بوابة القبول الموحد 1443

قبل التسجيل في البوابة الإلكترونية يجب قراءة التخصصات والأقسام المتاحة للجامعات والكليات ونسب القبول، ويتم التسجيل والتقديم إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية :

بعد التسجيل والتقديم تعمل الجهات المختصة بإعلام الطالبة بموعد المقابلة الشخصية، والترشيح؛ لذلك يتوجب على المتقدم متابعة الموقع وفق الجدول الزمني وفحص البريد الإلكتروني الخاص بك وتتبع الجوال باستمرار.

شروط التقديم في بوابة القبول الموحد 1443

حددت بوابة القبول الموحد الإلكترونية عدة شروط يجب توافرها في جميع الطلاب والطالبات المتقدمين وهي كالآتي:

يشترط أن يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من داخل المملكة، أو خارجها بشرط ألا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الشهادة.

بالإضافة إلى اختبار القدرة العامة من خلال مركز قياس، أيضاً أداء إجراء اختبار تحصيل المواد المطلوبة.

يجب أن تستوفي الطالبة شروط الكلية أو الجامعة التي ترغب في التقدم إليها ، فهذه الشروط العامة لا تلبي معايير كل جامعة.

يجب أن يكون المتقدمون بصحة جيدة.

كما تحظر اللوائح على أي طالبة سبق لها أن حصلت على درجة البكالوريوس أو الدبلوم من التسجيل.

لن يتم قبول أي طالبة مطرودة من جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية لأسباب تأديبية أو تعليمية.

وبذلك نكون قد انتهينا من معرفة كيفية التسجيل في البوابة الإلكترونية وشروط التقديم.