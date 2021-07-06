نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في الكويت قائمة اللقاحات الموجودة وكيفية حجز فحص سريع moh.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في الكويت محل بحث الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت من أجل حجز موعد تطعيم لقاح فيروس كورونا في الكويت بالتزامن مع تزايد معدلات الإصابات حول العالم واستمرار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات على المحال التجارية والمطاعم للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد تجديدها لمدة أسبوعين، ما جعلنا نرصد خطوات حجز موعد فحص فيروس كورونا سريع، والفئات المستثناة من اللقاح والفئات الأكثر احتياجًا لتلقي اللقاح.

حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في الكويت

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في الكويت يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية ولن يعتد بالتسجيل في أي روابط غير رسمية، مطالبة بضرورة التأكد من البيانات خلال عملية التسجيل.

وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة تسجيل طلبات حجز موعد أخذ اللقاح خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة والإصابات العارضة التي حددتها الوزارة، حيث تم تخصيص صالة أرض المعارض؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين المتقدمين للحصول على اللقاح.

الفئات المستثناة من اخذ لقاح كورونا الكويت

وطالبت الوزارة بضرورة تدوين كافة البيانات الخاصة بالحالة المرضية للمتقدم بطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا، حتى لا يتم تطعيم أي من الفئات المستثناة من أخذ تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الكويت، وتتمثل فيما يلي:-

الأفراد الذين يعانون من الإصابة بأمراض معدية.

السيدات الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الأدوية أو المأكولات.

الأفراد الذين حصلوا على أي تطعيمات خلال أخر 30 يوما.

شروط اخذ مسحة كورونا في الكويت

حددت وزارة الصحة في الكويت شروط أخذ مسحة فيروس كورونا في الكويت للأشخاص الراغبين في حجز موعد لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم ممن يعانون من إحدى الأمراض التالية:-

أمراض الدم والقلب، والدورة الدموية

أصحاب الأمراض المزمنة والجهاز التنفسي

مرضى زراعة نخاع العظام أو الأعضاء الأخرى

أمراض السمنة

مرضى السرطان النشط

مرضى الإيدز ونقص المناعة

أمراض السكري والكلى والكبد

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.

من تعرضوا للإصابة بالذبحة الصدرية.

الذين يتعاطون أدوية الكورتيزون أو أدوية مثبطة للمناعة لفترة طويلة.

رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

ويمكن حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت عبر موقع وزارة الصحة الكويتية من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للقاح وتعبئة البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم ورقم الهوية والتاريخ المرضي إن وجد والسن، وتحديد أحد اللقاحات التالية:-