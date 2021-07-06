جدة - نرمين السيد - وقال مصدران أمنيان لـ وكالة "رويترز"، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة فى بغداد، لافتين إلى أن الواقعة لم تسفر عن أى إصابات أو ضحايا.
وأضاف المصدران أن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة فى المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسقاط طائرة مسيرة أطلقت تجاه السفارة الأمريكية فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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