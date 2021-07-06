إسقاط طائرة مسيرة أطلقت تجاه السفارة الأمريكية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال مصدران أمنيان لـ وكالة "رويترز"، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة فى بغداد، لافتين إلى أن الواقعة لم تسفر عن أى إصابات أو ضحايا.

وأضاف المصدران أن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة فى المنطقة الخضراء شديدة التحصين.