الإمارات.. 1573 إصابة جديدة بـ كورونا و5 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أفادت بيانات وزارة الصحة الإماراتية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفد 19" إلى 641 ألفاً و49 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1839 حالة.
وأكدت الوزارة أنه تم تقديم 40 ألفًا و434 جرعة من لقاح كورونا، ليبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى الآن 15 مليونًا و574 ألفًا و641 جرعة.
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