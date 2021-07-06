السودان.. توصية بإعفاء جميع حكام الولايات بدءا من أغسطس

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الثلاثاء، عن إعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال حيدر الصافي، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر.

وأوضح أن المجلس شكل لجنة برئاسة كمال بولاد وعدد من الأعضاء، للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وأكد الصافي أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتي قال إنها ستبدأ منذ الآن، مشيرا إلى اهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني.