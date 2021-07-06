الذهب يحقق أعلى المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، يعد الذهب من أكثر المعادن انتشارا في الصناعة، كما أنه أغلاها سعرا، حيث يدخل في صناعة الحلي والعديد من الصناعات الأخرى، وتشهد أسعار الذهب تقلبات بين الارتفاع والانخفاض ترجع إلى عدة عوامل، أهمها: التضخم، قانون العرض والطلب الذي تخضع له جميع السلع، الأحداث الجيوسياسية، والدولار، وذلك لأن سعر الذهب يكون بالدولار الأمريكي، لذا يتأثر سعر الذهب بمدى انخفاض وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

ارتفاع سعر عقود الذهب للمرة الثالثة على التوالي

حققت عقود الذهب الآجلة ارتفاع ملحوظ للمرة الثالثة على التوالي، حيث حققت أطول نسبة مكاسب منذ شهر وأكثر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبوط سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، وفي يوم الجمعة الماضي صعد سعر تسوية عقود الذهب بنسبة 0.4٪ عند 1783.3 دولار للأوقية، وفي مساء اليوم ذاته زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.8٪ بربح 13.7 دولار عند مستوى 1760.5 دولار للأوقية، ويذكر أن سعر الذهب قد انخفض بنسبة 7٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد كبوة في أداء الذهب خلال الست شهور الأولى من العام الجاري.

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.6٪، ويمثل الشهر الماضي الكبوة الكبرى لأداء الذهب على مدار الأشهر الماضية، ففي أسبوع واحد من الشهر الماضي فقد الذهب ما يقرب من 111 دولار، وهو بذلك سجل أدنى مستوى فيما يزيد عن شهر تحت ضغط اجتماع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام المجلس الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح ما بين 0 إلى 0.25٪، وأشار إلى رفع توقعاته للتضخم إلى 3.4٪ خلال الثلاث أعوام القادمة.