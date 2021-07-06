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عمر شويل - جدة تعرف على الخدمات الرئيسية التي يقدمها تطبيق الحصن، اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات في التصدي لوباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والمواطنين، ومن هذه الإجراءات إطلاق تطبيق الحصن وهو نتاج التعاون بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، والذي ساعد في حماية القائمين داخل الدولة من انتشار الوباء عن طريق احتوائه، وذلك باكتشاف الأفراد الأكثر عرضة للإصابة، والمخالطين للمصابين، كما يساعد في الكشف عن مدى التزام هؤلاء الأفراد بالحجر الصحي والالتزام بالتعليمات المعطاه.

الخدمات الرئيسية التي يقدمها تطبيق الحصن

تم تطوير تطبيق التحصين من قبل وزارة الصحة وهيئة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي ليقدم العديد من الخدمات، أهمها: شهادة تلقي اللقاح وتحديد موعد الجرعة ونوعها، شهادة نتيجة فحص PCR، السماح بدخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات، تحديد المخالطين للمصابين، إظهار نتائج فحص الدم بتقنية DPI، تحديد المستثنين من تلقي اللقاح، وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن التطبيق يعمل بكفاءة وفاعلية، وأضافت أن الجهات المعنية قامت بتحديث مركز الاتصال الخاص بالتطبيق، حيث يمكن التواصل مع المركز على رقم 8004676.

نظام تشفير تطبيق الحصن

يتضمن نظام التشفير في تطبيق الحصن إنشاء رمز QR خاص بالمستخدم، بالإضافة إلى نظام ألوان مشفر يمكنه تحديد الحالة الصحية للمستخدم، حيث يشير اللون الرمادي إلى أنه لم يخضع للاختبار أو أنه خضع للاختبار وينتظر النتيجة، بينما يشير اللون الأخضر إلى أن نتيجة الفحص سلبية، أما اللون الأحمر فيشير إلى أن نتيجة الفحص إيجابية ويجب عليه التواصل مع إحدى الجهات الصحية المختصة لإجراء اللازم، وأخيراً اللون العنبري يدل على أن المستخدم لابد أن يجري الاختبار أو يعيد اجراؤه، وذلك لوجود احتمالية في إصابته بفيروس كورونا.

الحصن يوفر شهادة PCR بها رمز QR

أكدت الجهات الصحية أن تطبيق الحصن يوفر شهادة PCR بها رمز QR، وذلك بعد إلزام شركات الطيران المسافرين بضرورة إحضار شهادة PCR بها رمز QR، أو شهادة تفيد بتلقي المسافر جرعتين اللقاح دون كشط، كما يوفر التطبيق أيضاً شهادة الحصول على اللقاح مدون بها موعد تلقي كل جرعة.