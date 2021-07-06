الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الأول وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن ظهور النتيجة بالعديد من المحافظات ، حيث يقوم الكثير من الطلاب بالبحث عن النتيجة من خلال الموقع التي تخصص وزارة التربية والتعليم ، و يمكن الدخول على موقع ناجح المخصص لعرض النتائج ، لذلك تقوم الوزارة بتوفير كافة الخدمات للطلاب بكل سهولة ، لضمان تفوقهم و تميزهم ، و نجد أن نسبة نجاح طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول كبيرة هذا العام ، و بذلك تكون نتائج السادس الابتدائي مبشرة لكثير من الطلاب ، وحققت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول نجاح كبير و حصول الكثير من الطلاب على درجات نهاية في العديد من المواد.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ، يمكن للطلاب السادس الابتدائي الدخول على موقع ناجح التي تخصصه وزارة التربية والتعليم بالعراق ، للحصول على النتيجة بكل سهولة ، و تعمل وزارة التربية والتعليم على التسهيل على الطلاب و ضمان لهم نجاحهم ، و النهوض بالمنظومة التعليمية برغم من الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا الذي يهدد البلاد بالخطر ، لذلك نحرص الوزارة على توفير كل الخدمات و الرعاية لكل الطلاب ، لتجعلهم في تميز و نجاح دائم.

تحميل رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول

خصصت وزارة التربية والتعليم بالعراق موقع ناجح لعرض النتائج السادس الابتدائي ، حيث بدء ظهور النتائج في الكثير من المحافظات بالعراق ، و ذلك من خلال العديد من الخطوات لابد القيام بها للحصول على النتيجة و هي:

يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

الاختيار من بين الصفوف الصف السادس الابتدائي.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب .

تسجيل الدخول و الحصول على النتيجة بكل سهولة.

و بذلك يمكنك الحصول على النتيجة بكل سهولة ممكنة ، و ضمان الوصول إليها في أسرع وقت ، دون الاستغراق لوقت طويل ، شهدت النتيجة هذا العام نسبة نجاح عالية، و تميزهم الكثير من الطلاب.