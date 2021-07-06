مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold وفقاً لآخر إصدار 2021 وخطوات التجميل

تتسابق تطبيقات التراسل فى تقديم مزيد من التحديثات والخدمات على منصات المراسلة واليوم من خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نشرح طريقة تحميل الواتساب الذهبي فهو تطبيق وإصدار متميز من واتساب، وهو مميز عبر أيقونة خاصة ذهبية اللون، ويعتبر من أفضل النسخ المطورة من الواتساب لما تحتويه من مميزات حازت إعجاب كافة المستخدمين، وتعتبر من نسخ الواتساب المنتشرة بكثرة في واقع الحال بسبب قلة المشكلات فيها واستقرار عملها على الأجهزة، نسخه من واتساب لانها تتميز بالعديد من الخصائص والمميزات الغير موجوده داخل اي تطبيق اخر، ولا حتى التطبيق الاصلي كما انه لا يخلو اى منزل من تطبيق واتساب ودائما مايفضلون تطبيق واتساب الذهبي لما يتمتع به من اشياء مهمه تخف جميع الاشخاص في حياتهم، سواء من خلال الدردشات او من خلال المكالمات الصوتيه او مكالمات الفيديو. تطبيق واتساب الذهبي فبعد التقدم الهائل في التكنولوجيا.

مميزات الواتساب الذهبي:

فهو تطبيق للمراسلة الفورية وهو نسخة معدلة من الواتساب ومن مميزاته، فقد أعلن واتساب الذهبي عن إصدار أخير له وقد أضاف فيه عدداً من المميزات، وذلك من خلال إجراء مكالمة جماعية وذالك بإجراء مكالمة بينك وبين صديقك أو عدة أصدقاء، وقبل الحديث عن طريقة التحميل نتعرف على مميزات وشروط تحميل الواتساب الذهبي كما يلي:

يعتبر الإصدار الأخير الحديث منه هو نسخة v9.25 أما النسخة السابقة كانت apk.

هو إصدار تم إنشاؤه من النسخة الأصلية للواتس اب المتواجدة على متجر بلاي ستور.

قام ابو عرب بتطوير وتحديث للنسخة الأصلية واعطي ميزات عديدة بنسخته.

وحظيت هذه النسخة من الواتساب الذهبي إعجاب المستخدمين لما تشمله من ميزات عبر تغير الثيمات، كذلك إخفاء أو تجميد ظهور المستخدم، وزيادة حجم حالة status الواتساب لاكثر من ساعة.

طريقة تحميل الواتساب الذهبي:

من خلال البحث في جوجل على برنامج واتساب الذهبي أحدث نسخة من واتساب الذهبي ورابط تحميله تظهر لك صفحة بها اسم البرنامج: واتساب الذهبي، نظام التشغيل له اندرويد، وتاريخ إصدار أخر نسخة من البرنامج، كما توضح حجم ملف البرنامج وهو ٥٠ ميجابايت، ومجانية تحميل الواتساب الذهبي، واللغة التي يصدر بها البرنامج وهي اللغة العربية، كما ويظهر تقييم المستخدمين للتطبيق والتي يمكنك أيضا عن طريقها عمل تقييم للبرنامج، في مربع مخصص تظهر لك أيقونة ( التحميل)، بعد الضغط عليها يستغرق الأمر وقت قليل للتحميل، بعد التحميل يمكنك تثبيت البرنامج على جهازك عن طريق: الدخول الى اعدادات هاتفك، ثم اضغط على ملف الواتساب الذهبي وقم بتثبيته، بعد ذلك اذهب إلى الإعدادات ثم فعل جميع الأنشطة التي ترغب بتفعيلها في البرنامج، وادخل رقم هاتفك واستخدم التطبيق بكل سهولة.

ميزات خاصة بواتساب الذهبي:

حيث تستطيع الآن مع النسخة الأخيرة للواتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار تم الإعلان عنه بالإضافة إلى إنه تم منع ظهور الفيديو و الصور في معرض الصور أو أيقونة الاستديو، وذلك من خلال اتباع إحدى الخطوات التالية وهي:

الدخول للمحادثة ثم الضغط على صورة الشخص اختر عرض الوسائط ويمكنك أيضاً عمل هذا من الإعدادات مباشرة والآن يمكنك معرفة الرسائل التي أرسلت إليك ثم قام صديقك بحذفها أصبح بإمكانك إظهار جميع الرسائل التي تم حذفها باستخدام واتس اب الذهبي.

أهم التحديثات في الواتس الذهبي :

هو أحد أهم تطبيقات المراسلة والدردشة الموجودة على منصة التواصل الاجتماعي، كما قام المطور اليمني أبو عرب نسخه من واتساب لأنها تتميز بالعديد من الخصائص والمميزات غير موجودة داخل أي تطبيق آخر ومن أهم تحديثاته