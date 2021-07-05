أنس جابر.. صانعة السعادة للتونسيين في زمن الوباء والأزمات

واصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عروضها اللافتة في بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى دورات الغران سلام الأربع الكبرى، وحققت تأهلا تاريخيا للدور ربع النهائي من البطولة عقب فوزها الاثنين على البولندية إيغا سوياتيك، المصنفة التاسعة عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها (5-7) و (6-1) و (6-1) في مباراة ثمن النهائي.

وأصبحت جابر أول لاعبة عربية تصل الى الدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغران سلام.

وتطمح أنس جابر، المصنفة 24 عالميا إلى مواصلة مسيرتها الخارقة، عندما تلتقي الثلاثاء البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الرافعة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات في أبرز مواجهات ربع النهائي.

إشادة وإعجاب

ولقيت أنس جابر عقب إنجازها كل شهادات الإشادة والإعجاب لما حققته من مسيرة خارقة في العام الجاري، ونوهت الصفحة الرسمية لبطولة ويمبلدون للتنس على فيسبوك بما اعتبرته "انتصارا عظيما " للاعبة التونسية التي تتأهل للمرة الأولى لهذا الدور.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لأنس جابر مرفقة بالعلم التونسي قبل أن تنهال التفاعلات والإعجاب على الصورة من قبل عشاق الكرة الصفراء ومعجبي اللاعبة.

وقالت أنس جابر في تصريح لها لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لقد كانت مباراة كبيرة وقوية، كنت متأخرة بالمجموعة الأولى 5 مقابل 3 لكني تمسكت بهدوئي واستعدت تركيزي وتعاملت مع المباراة نقطة بنقطة، أعتقد أني لعبت جيدا وسيطرت على مجريات المجموعتين الثانية والثالثة، هذا انتصار جديد ولحظة مفصلية في مسيرتي، سأواصل المسيرة بثبات".

وقبل أن تهزم البولندية سوياتيك، حققت أنس جابر مشوارا مثاليا في ملاعب ويمبلدون، حيث انتصرت في الدور الأول على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا، بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1 في مباراة دامت أقل من ساعة ثم

غير أن الإنجاز الأكبر للاعبة التونسية البالغة من العمر 26 عاما، كان الفوز على الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 12 عالميا والحائزة على لقب دورة 2017 بمجموعتين لواحدة تفاصيلها (5- 7) ثم (6-3) و(6 -2) وذلك بعد أن كانت أطاحت في الدور الثاني بالنجمة الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز المصنفة 111 عالميا والمتوجة بلقب بطولة ويمبلدون 5 مرات وفازت عليها، بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع (7- 5) ثم (6-0).

تخفيف وطأة الحزن

وفي وقت يخيم فيه الحزن على تونس في ضوء انتشار وباء كورونا واحتداد الأزمات السياسية والاقتصادية، نجحت أنس جابر في تخفيف وطأة الأوضاع المتردية في البلاد وتمنح التونسيين جرعة من الأمل والسعادة عندما سطع نجمها من جديد في ملاعب الكرة الصفراء العالمية وذلك بعد أقل من أسبوعين من تتويجها بلقب دورة "بيرمنغهام" المفتوحة وهو اللقب الأول في مسيرتها منذ دخولها تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات للتنس.

بفوزها في مبارياتها الأربع حتى الآن بدورة ويمبلدون، لم تحقق جابر فقط التأهل للدور ثمن النهائي، بل أصبحت أيضا أكثر لاعبة تنس تحقيقا للانتصارات في العام الحالي، وانضمت إلى البيلاروسية أرينا سابالينكا بتحقيقها 33 انتصارا في جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات لهذا الموسم.

وانتزعت جابر شهادات الإعجاب والإشادة في تونس حيث خصصت وسائل الإعلام حيزا كبيرا للحديث عن "إنجاز عظيم لتونس في زمن صعب" فيما أكدت أن أنس دخلت بقوة دائرة النساء العظيمات.

قصة ملهمة

تخفي قصة نجاح أنس جابر في لعبة الكرة الصفراء كأفضل لاعبة عربية وإفريقية لكل الأوقات، قصة حب جميلة خرجت أصداؤها إلى العلن وتصدرت صفحات التواصل ومواقع الأنترنت في تونس والعالم، فزوجها كريم كمون ليس سوى مدرب اللياقة الذي يشرف على إعدادها على امتداد العام وهو الذي يمنحها الطاقة البدنية والمعنوية لتكون على أتم الجاهزية للمواعيد الكبرى.

وأصبحت صور أنس جابر وزوجها كريم كمون تتصدر منصات التواصل إذ كثيرا ما ظهرت اللاعبة بجانب زوجها عقب كل مباراة تخوضها، لكن صورة كمون وهو يواسي اللاعبة والزوجة عقب الخسارة في بطولة رولان غاروس أمام الأمريكية كوري غوف حازت إعجاب الملايين وتداولها معجبو جابر عبر منصات التواصل كصورة ملهمة وعنوان للحب والتشجيع والأمان في آن واحد.

وقالت أنس جابر، عقب تلك الحادثة التي استقطبت اهتمام المولعين برياضة التنس: "لم يكن هذا يومنا ولكن القادم سيكون أجمل، أمامنا تحديات جديدة سنواجهها مع، أنا فخورة جدا بفريقي التدريبي وممنونة لما قدمه لي من دعم ومساندة".

وكان كريم كمون المعد البدني والمدرب الثاني لجابر واجه انتقادات لاذعة من قبل وسائل إعلام تونسية بعد أن نشرت تقارير حول سوء الإعداد البدني للاعبة في المباريات الكبرى وذلك عقب خسارتها لقب دورة شارلستون الأمريكية في أبريل الماضي ثم خروجها من دورة فرنسا المفتوحة في يونيو.

وردا على تلك التقارير، نشرت اللاعبة التونسية صورة تجمعها بزوجها على صفحتها الرسمية على فيسبوك قبل أن تعلق: "أحبك جدا، أنا فخورة بكم، لنواصل العمل الشاق".

بدوره قال كريم كمون: "أنس قوية ومحاربة، سنواصل العمل بكل عزم وسيكون النجاح حليفنا، أنا فخور بما تقدمينه".

وكانت أنس جابر وكريم كمون تزوجا في منتصف العام 2017 بعد قصة حب انبثقت عن عملهما معا في رياضة التنس حيث تولى منذ سنوات خطة مدرب اللياقة للاعبة.

وأحرزت جابر لقب بطولة تونس الدولية الأعوام 2013 و2014 و2016، وبطولتي الدار البيضاء (المغرب) وأنطاليا (تركيا) عام 2010 ودورة بيرمنغهام المفتوحة في العام الجاري ورولان غاروس المفتوحة لفئة الشابات عام 2011 كما بلغت نهائي دورة موسكو المفتوحة، ونهائي دورة شارلستون الأميركية في العام الحالي.