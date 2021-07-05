أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على القادري

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على القادريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ علي عبدالله القادري، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد وسجاياه، وما تحلّى به من إخلاص وتفاني كواحد من اكثر كوادر المؤتمر الشعبي العام إلتزاماً وبذلا وعطاء.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى /عابد عبد الله القادري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة السابعة بأمانة العاصمة عضو اللجنة الدائمة، والى/ صالح علي عبدالله القادري، وكافة آل القادري ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

