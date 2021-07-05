المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الاميركية

دوت الخليج :- نفى رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ما تم تداوله من تصريحات على لسانه بشأن استقرار القوات الأميركية في الأردن.

‏وأوضح المصري أنّ ما قيل على لسانه بهذا الشأن غير دقيق، مؤكدّاً أنّ ما صرّح به هو استخدام القوّات الأميركيّة لميناء العقبة للمغادرة إلى الجهات التي تريدها فقط.

أمّا بشأن ما ذُكِر حول القوًات الأميركيّة القادمة من أفغانستان، فأكّد المصري أنّه ورد ذكرها واخذت على لسانه عن طريق الخطأ، ولم يكن يقصدها في سياق الحديث.

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