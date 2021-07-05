تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم في نصف نهائي يورو 2020 “أهم مباريات اليوم”

تتابعون تردد القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وايطاليا اليوم ضمن منافسات ومباريات نصف نهائي كأس امم اوروبا يورو 2020، حيث تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية حقوق بث اغلب المباريات الاوروبية علي شاشاتها العربية والانجليزية والفرنسية وغيرهم، وسنوافيكم بتفاصيل تردد قناة bein sports hd 1 max الناقل الرسمي لمباراة ايطاليا واسبانيا اليوم في يورو 2020 الجاري، كما نعرض لكم تفاصيل موعد مباراة نصف نهائي كأس امم اوروبا فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وايطاليا

تقوم قناة bein sports hd 1 max ببث اللقاء المرتقب بين إيطاليا واسبانيا المقام علي ارضية ستاد ويمبلي، كما تعتبر قناة بين سبورت ماكس الرياضية أحد أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي فهي تقوم بعرض العديد من المباريات الهامة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة يوميا.

bein sports hd 1 max

تضم قناة بي ان سبورت ماكس تشكيلة مميزة من المعلقين والمحللين الرياضيين كغيرها من قنوات بي ان، والجدير بالذكر أن القناة تعمل علي مدار 24 ساعة بدون توقف او تشويش، ويتم عرض كافة المباريات بتقنية الشاشة الفائقة، لذا يجب عليك امتلاك جهاز استقبال يدعم تقنية الـ HD حتي تتمكن من تنزيل تردد بين سبورت ماكس.

القمر الصناعي التردد الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12604 افقي 27500 2/3 سهيل سات 11585 رأسي 27500 2/3

تردد القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا واسبانياموعد مباراة اسبانيا وايطاليا

تبدأ المباراة المرتقبة اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، وهذا في تمام الساعة:

7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.

8:00 مساءً بتوقيت تونس.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

9:00 مساءً بتوقيت السودان.

9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

10:00 مساءً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءً بتوقيت العراق.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يورو 2020

قام منتخب ايطاليا بالتأهل إلي نصف نهائي كأس امم اوروبا يورو 2020 بعد فوره علي منتخب بلجيكا في مباريات ربع النهائي، كما فات المنتخب الايطالي علي النمسا في دور 16، وقلبها فاز علي سورسرا وويلز وتركيا، والجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي متصدر عن المجموعة الاولي وفي جعبته 9 نقاط.

وعلي الجانب الآخر فإن المنتخب الاسباني يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، والتي يتصدرها منتخب السويد، وتأهل المنتخب الاسباني إلي نصف نهائي كأس امم اوروبا يورو 2020 بعد الفوز علي سويسرا في ربع النهائي بركلات ترجيح، كما فاز علي منتخب كرواتيا في دور 16.