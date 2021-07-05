رابط تسجيل حجز موعد للتحصين بلقاح كورونا covid19.moh.gov.om سلطنة عُمان ترصد بلس

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل حجز موعد التحصين والحصول على لقاح فيروس كورونا covid19.moh.gov.om بسلطنة عُمان وذلك للفئات العمرية الأكبر من 18 عام، حيث أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال وتسجيل طلبات الحصول على لقاح التحصين ضد كورونا، وبدأ بالفعل تسجيل دخول المواطنين والمُقيمين بالسلطنة على رابط موقع حجز موعد تطعيم لقاح كورونا بداية من يوم 30 يونيو 2021، هذا وتهيب وزارة الصحة بسلطنة عمان بمواطنيها والمُقيمين على الأراضي العُمانية بتسجيل طلباتهم لحجز موعد اللقاح.

طريقة التسجيل لحجز موعد لقاح فيروس كورونا بسلطنة عمان

وتجدر الإشارة إلى أن حجز موعد لقاح كورونا بسلطنة غُمان يتم من خلال زيارة موقع خدمة التسجيل الإلكتروني الذاتي للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، هذا وتهيب الوزارة بمواطنيها الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى في حال تلقي اللقاح، أما عن طرق حجز موعد لقاح كورونا فسنتناولها تفصيلا من خلال هذا التقرير.

طرق حجز موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا

خدمة التسجيل الذاتي الإلكتروني عن طريق تطبيق ترصد بلس.

خدمة رابط تسجيل حجز موعد الإلكتروني “covid19.moh.gov.om”.

هذا وتناشد وزارة الصحة العمانية على ضرورة حجز موعد لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد covid19، حيث يتم حجز الموعد والتوجه في الموعد المُحدد إلى إحدى المراكز الطبية العُمانية المعتمدة، والتي خصصتها الوزارة للحصول على اللقاح، ومن الجدير بالذكر أن تلك المراكز الصحية المعتمدة منشرة في كافة ربوع ومحافظات السلطنة.

هذا وقد صرح “الدكتور أحمد بن محمد السعيدي” وزير الصحة العُماني، صرح بأن الوزارة تتبع خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في برنامج تحصين ضد فيروس كورونا، وتشمل نلك الخ\ة كافة المحافظات ومناطق عُمان، وشدد الوزير على اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بهدف الحفاظ على المنظومة الصحية.

خدمة رابط تسجيل حجز موعد لقاح كورونا covid19.moh.gov.om

الإجراءات والدابير الوقائية للحد من انتشار جائجة فيروس كورونا

وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا من فصيلة الفيروسات التاجية، ويتسبب هذا الفيروس غي العديد من الأعراض والأمراض، ونشكل تلك الأمراض أمراض الجهاز التنفسي الخفيفة والالتهاب الرئوي الحاد، هذا وقد تم اكتشاف أول حالة مصابة في مدينة وهان في الصين، وذلك في نهاية عام 2020، ولتجنب الإصابة بالفيروس يجب اتجاذ تدابير وقائية وتشمل التالي:

تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات سواء كان حية أو ميتة.

تجنب الاتصال المباشر مع أي الأشحاص الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي.

يجب ارتداء الكمامة الطبية.

تجب الأماكن المزدحمة والمُغلقة.

يحب تغطية الأنف والفم باستخدام المنديل أو باطن كوع اليد وذلك عند العطس أو السعال.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، أو استخدام مواد مطهرة ومُعقمة.

سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وتهيب وزارة الصحة بسلطنة عمان بالمواطنين والمُقيمين عدم التقاعس عن تسجيل طلب حجز موعد لتلقي لقاح قيروس كورونا، هذا وقد صرحت وكالة الأنباء العمانية عن بدأ عملية التحصين والتطعيم بلقاح كورونا لمن هم أكبر عمراً من 18 عام، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط الوزارة لحد من انتشار الجائحة بالسلطنة، وذلك من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، والتوسع في استهداف فئات عمرية عديدة.