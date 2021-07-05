نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر reg.nid-moi.gov.iq رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021 (الحجز الإلكتروني) sms عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية وزارة الداخلية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021 تعتبر عملية الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الموحدة في العراق واحدة من أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها بشكل كبير خلال الأيام الاخيرة من قبل الكثير من المواطنين بالعراق، وذلك لأهمية ما تحتوي البطاقة الموحدة من بيانات و مستمسكات رسمية بالنسبة للمواطنين في العراق بداية من مولده وحتى وفاته، حيث تتضمن الكثير من المعلومات الهامة مثل الشهادة الخاصة بالجنسية العراقية وهوية الأحوال الشخصية وكذلك البطاقة السكن الأساسية، وتزداد عمليات البحث بشكل كبير في هذا التوقيت للتعرف على كيفية اجراء خدمة الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الموحدة في العراق، تابع خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال كيفية الحجز الكترونيا للحصول على البطاقة الموحدة للمواطنين في العراق.

خدمة الحجز للحصول على البطاقة الموحدة بالعراق

يتمثل الهدف الرئيسي من إطلاق خدمة الحصول على البطاقة الموحدة هو إقامة قاعدة بيانات موحدة عن المواطنين والأشخاص في العراق بشكل مركزي، وهي البطاقة التي تتضمن كافة المعلومات عن صاحبها مثل بيانات السكن وشهادة الجنسية على ان يتم جعلها مرنة ويتم تحديثها بالكثير من المعلومات أيضا خلال الفترة المقبلة، وقد تم إطلاق خدمة الحجز الكترونيا للحصول على البطاقة الموحدة بالعراق ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لتسهيل الكثير على المواطنين وتحويل الكثير من الخدمات التي يحتاج اليها المواطنين داخل العراق بشكل رقمي، حيث تم إطلاق هذه الخدمة مؤخرا في إطار احتوائها على الكثير من المزايا، على ان يتم الالتزام بالشروط المحددة لإتمام عملية الحجز.

الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية sms

أوضحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، فى الفترة الاخيرة انه قد تم تفعيل خدمة sms من اجل الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية، بديه من اليوم الاثنين ٢٠٢١/٧/٤ ويتم ذلك بارسال رمز التحقق على رقم المواطن ويتم كتابة هذا الرمز لإتمام الحجز ويتم بعد اتمام الحجز تظهر لك رسالة بها موعد الحجز.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021

كيفية الحجز الكترونيا للحصول على البطاقة الموحدة حيث قدمت وزارة الداخلية في العراق خدمة الحجز الكترونيا لكي يتم الحصول على البطاقة الموحدة وذلك من خلال متابعة وإشراف مديرية الأحوال المدنية والجوازات، على ان يتم إجراء الحجز إلكترونيا لتحديد الموعد المناسب لإستخراج البطاقة، وتتم هذه الخدمة بسهولة من خلال الآتي:

الدخول الى هذا خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. مباشرة.

ثم تحديد الموعد المناسب، على ان يتم الالتزام بالوقت المناسب لعملية الحجز الالكتروني والذي يكون بداية من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء بشكل يومي.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها قبل تأكيد طلب الحجز.

على ان يتم التأكد من إتمام الحجز بنجاح.

الجدير بالذكر انه يحق لك الحز مرو اخري فى حاله حدوث اى تاخر فى موعد الحجز وزلكن بعد خمس ايام.