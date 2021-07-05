عاهل المغرب يترأس حفل توقيع اتفاقيات لتصنيع وتعبئة لقاح كورونا

يهدف المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى رئيسية بالمغرب؛ لتعزيز اكتفائها الذاتى؛ بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيدين القارى والعالمى فى مجال صناعة "التعبئة والتغليف".
كما يهدف المشروع -الذى يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص- إلى إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط.
وجرى خلال الحفل التوقيع على ثلاث اتفاقات، بحضور الملك محمد السادس، أولها: مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد 19 بين الدولة المغربية والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين (سينوفارم)، وقعها وزير الصحة خالد آيت الطالب، ورئيس مجموعة (سينوفارم) ليو جينج تش، والثانية مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بين المغرب وشركة (ريسيفارم)، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس المجلس الإدارى لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والرئيس المدير العام لشركة (ريسيفارم)، مارك فانك، وممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بن جلون.
أما الاتفاقية الثالثة تتعلق بعقد وضع منشآت الشركة المغربية المتخصصة فى صناعة الأدوية تحت تصرف الدولة، من أجل تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 المملوك لشركة (سينوفارم) بين الدولة المغربية وشركة (سوطيما)، ووقعه وزير الصحة خالد آيت الطالب، والرئيسة المديرة العامة لـشركة المغرب للادوية لمياء التازى.
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