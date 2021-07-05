"الميركاتو الصيفي" يشتعل.. صفقات منتظرة لـ"كبار أوروبا"

مع انطلاق "الميركاتو الصيفي"، تعيش جماهير كرة القدم حالة من الترقب للصفقات التي ستجريها أكبر أندية العالم، وقد تؤثر على مدى التنافسية في بطولات الموسم المقبل.

ويحاول كل فريق الحصول على عناصر شابة بإمكانها الاستمرار في الملاعب لأطول وقت ممكن، مع محاولات الحصول على خدمات لاعبين أصحاب خبرة، يمكنهم التعامل مع الظروف الصعبة، وبث روح الحماس لدى بقية عناصر الفريق.

فما أبرز الصفقات التي ينتظرها جمهور كرة القدم خلال الفترة المقبلة؟

راموس إلى باريس سان جرمان

في بداية يونيو الماضي، تفاجأ جمهور ريال مدريد بإعلان قائد الفريق، سيرجيو راموس رحيله عن "الميرنجي" بعد 14 عاما قضاها داخل أسوار النادي الملكي؛ بسبب خلافه مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز حول قيمة ومدة عقده الجديد مع الفريق.

ومنذ إعلان صاحب الـ 35 عاما رحيله عن الفريق، والجماهير تنتظر وجهة راموس المقبلة، خاصة أن المدافع الإسباني يملك من القدرات الفنية والقيادية، مما يجعله إضافة قوية لأي فريق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن راموس سينتقل إلى صفوف باريس سان جرمان، ليدعم خطة النادي الباريسي للحصول على لقب "دوري أبطال أوروبا"، وأن المدافع الإسباني سيجري الفحوصات الطبية قريبا، على أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

كين إلى مانشستر سيتي

بعد مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات مع نادي توتنهام الإنجليزي، أعلن مهاجم الفريق هاري كين، رغبته في الرحيل عن "السبيرز"، أملا في الحصول على البطولات، وذلك بعدما قدم أداءً استثنائيا خلال المواسم الأخيرة، ليحصل على لقب هداف "البريميرليغ" أكثر من مرة، كان آخرها الموسم الماضي.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى اقتراب كين من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي، لكن التنافس بين توتنهام والنادي الأزرق محليا قد يمثل عائقًا نحو إتمام الصفقة المنتظرة.

كما أوضح المدير الرياضي لنادي تونتهام، فابيو باراتيشي، في تصريحات صحفية، أن هدف النادي حاليا هو استمرار كين مع الفريق.

جدير بالذكر أن كين يقدم أداءً مميزا خلال بطولة "يورو 2020"، حيث أحرز 3 أهداف بالأدوار الإقصائية ليقود منتخب "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي.

كما يقترب من صدارة هدافي الإنجليز بالبطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، إذ يتبقى له هدف وحيد ليتساوى مع صاحب مركز الصدارة بتلك القائمة، جاري لينكر، برصيد 10 أهداف.

مبابي إلى ريال مدريد

خلال الأعوام الأخيرة، كانت صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بمثابة الحلم المنتظر لجماهير "الميرينجي"، وسط آمال الجمهور بأن يكون موسم الانتقالات الحالي شاهدا على انضمام نجم باريس سان جرمان إلى النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي جدد تعاقده مع النادي الباريسي، لكنه وضع بندا في عقده الجديد يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد في أي وقت نظير مبلغ معين من المال.

لذا قد لا ينتقل مبابي إلى النادي الملكي خلال الفترة الحالية، لكن موسم الانتقالات الصيفية في عام 2022 قد يكون موعدا مناسبا لانتقال المهاجم الشاب إلى ريال مدريد.

كامافينغا إلى مانشستر يونايتد

بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جيدون سانشو، يبدو أن نادي "الشياطين الحمر" يبحث عن تكوين فريق قوي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي البعيد عن خزائنه منذ 8 أعوام.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب النادي الإنجليزي من التعاقد مع متوسط الميدان الشاب، إدواردو كامافينغا، لاعب رين الفرنسي.

ويعد صاحب الـ 18 عاما واحدا من أبرز المواهب الشابة في العالم. وشهد موسم الانتقالات السابق محاولات نادي ريال مدريد للتعاقد مع كامافينغا، لكن الصفقة لم تتم.

جدير بالذكر، أن "بوغبا الصغير"، كما يطلق البعض عليه، سينتهي عقده مع نادي رين الموسم المقبل، مما يجعل صفقة انتقاله إلى فريق آخر هذا الصيف ممكنة أكثر؛ كي لا يفقده ناديه مجانا.

هالاند إلى تشلسي

بعد الأداء الضعيف الذي قدمه المهاجم الألماني تيمو فيرنر مع تشلسي الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بدأ فريق "البلوز" البحث عن مهاجم قوي لحل أزمة الخط الأمامي.

وأشارت العديد من التقارير الإنجليزية إلى أن النادي الأزرق وقع اختياره على المهاجم الشاب، إرلينغ هالاند، ليزاحم "البلوز" عديد من الأندية الكبيرة التي ترغب في ضم اللاعب صاحب الأداء الاستثنائي خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن اللاعب النرويجي فضل بالموسم الماضي الانتقال إلى بروسيا دورتموند بدلا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحصل على وقت كاف لتطوير مهاراته أكثر.

وبعد أدائه المميز مع النادي الألماني، يبدو أن الفترة الحالية هي الأنسب لانتقاله إلى أحد الفرق الكبرى في أوروبا.

وفي حالة انضمام هالاند إلى تشلسي، سيغادر أحد المهاجمين الآخرين الفريق، وعلى رأسهم تامي أبراهام الذي قد يكون جزءا من صفقة هالاند، لتعويض رحيله عن صفوف بروسيا دورتموند.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 172 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل هالاند هذا الصيف.