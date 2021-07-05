الاتحاد الإفريقى يطلق منصة لحماية الأطفال فى مناطق النزاعات

جدة - نرمين السيد - أعلن مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى اليوم الإثنين عن تدشين المنصة الإفريقية المتعلقة بالأطفال المتأثرين بمناطق النزاع المسلح فى مسعى لحماية الأطفال فى مناطق الحرب.





ورحب مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - بالتزام جميع أصحاب المصلحة بالعمل بشكل جماعى لتعزيز حقوق الأطفال وتأمين مساحة حماية آمنة لتعليم الأطفال. وأشار إلى أن المنصة الإفريقية لحماية الاطفال فى مناطق النزاع تأتى فى إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات من خلال صنع السياسات على المستوى القارى وطرح آلية داعمة لأجندة الاتحاد الإفريقى بشأن حماية الطفل فى حالات الصراع.

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