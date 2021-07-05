أمير الكويت يخضع لفحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، نقلا عن بيان للديوان الأميرى أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال فى اتصال هاتفى مع ولى عهده إنه خضع لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح.





وأضاف أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوصات. وأعرب ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن دعواته لأخيه أمير البلاد بموفور الصحة ودوام العافية، لمواصلة مسيرة الخير والنماء التى تشهدها الكويت.

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