فيديو.. اندلاع حريق فى أحد المصانع بمدينة كرج غربى إيران

جدة - نرمين السيد - وأظهرت مقاطع فيديو دخانا كثيفا يغطى سماء المكان، إثر اشتعال النار فى أحد المصانع، غربى العاصمة الإيرانية، كما أكدت منظمة المطافئ فى طهران، وقوع الحريق لكنها لم تذكر الأسباب.

وأصيب 24 شخصا، الشهر الماضى، جراء حريق نشب فى مصنع للمواد الغذائية بين مدينتى كرج وقزوين غرب طهران.

وتكررت الحرائق الغامضة فى عدة مواقع ومنشآت صناعية، خلال الأشهر الماضية، لكن أهمها كان فى 8 مايو الماضى، حيث وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب البلاد التى تضم محطة "بوشهر" النووية.

فيما تعرض مفاعل "نطنز" لانفجار غامض، فى يوليو الماضى، وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووى الإيرانى.

كما طالت الحرائق إحدى المنشآت التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن"، ومصنع للزوارق فى ميناء بوشهر جنوبى إيران، ما أسفر عن احتراق ثلاث سفن على الأقل.