خفر السواحل التونسى ينتشل 49 جثة لمهاجرين غير شرعيين

جدة - نرمين السيد - انتشل خفر السواحل التونسى، اليوم الإثنين، 49 جثة وأنقذ 78 مهاجرًا غير شرعى فى سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.



جدة - نرمين السيد - انتشل خفر السواحل التونسى، اليوم الإثنين، 49 جثة وأنقذ 78 مهاجرًا غير شرعى فى سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المهاجرين كانوا عازمين على بلوغ السواحل الإيطالية، قبل أن يغرق قاربهم فى عرض البحر.

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