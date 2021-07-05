فيديو.. تفجير ما تبقى من مبنى ميامى المنهار فى فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أنه تم تفجير المبنى قبل وصول عاصفة استوائية، ما قد يهدد المبنى غير المستقر، وأعمال البحث والانقاذ المستمرة.

وكانت حصيلة انهيار المبنى قد بلغت 24 قتيلا، فيما لا يزال 121 شخصا فى عداد المفقودين.

ووقعت الكارثة فى بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامى بيتش، فيما لم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذى شيد قبل 40 عاما، فيما أعتبر "أسوأ كارثة إنشائية" فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأثار تقرير هندسى أعد عام 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، رصد عيوبا هيكلية، مسار التحقيقات بشأن سبب الانهيار.

من جهته، حذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه فى أبريل الماضى، من أن "الأضرار التى كشف عنها التقرير فى الخرسانة ساءت بدرجة كبيرة".