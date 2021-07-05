الآن وعبر موقعنا ثقفني تعرف على موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 وأفضل الأدعية فيه، حيث بدء جميع المواطنين في البحث عن موعد عيد الأضحى في الكويت، حيث أن عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويستعد الجميع للاحتفال به، وخاصة بأداء مناسك الحج وذبح الأضحية، لذلك يرغب الجميع في معرفة الموعد الخاص بالعيد، حتى يتمكنوا من الاستعداد للاحتفال به، واليوم سوف نقدم لكم موعد عيد الأضحى لهذا العام 2021 في دولة الكويت.

عيد الأضحى 2021 الكويت

يقوم جميع المسلمين بالاحتفال بعيد الأضحى في كل عام، حتى يتم إحياء ذكرى سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حين أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بذبح إسماعيل، وعند تنفيذ أمر الله بدل الله سيدنا إسماعيل بذبح أضحية، لذلك أمر الله المسلمين القادرين أن يقوموا بذبح الأضحية في عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى، حتى ينالوا رحمة الله ومغفرته.

موعد عيد الأضحى في الكويت

تم الإعلان عن موعد عيد الأضحى في الكويت، وسوف تكون وقفة يوم عرفات في يوم 8 من شهر ذو الحجة، والموافق يوم الأحد الموافق 18 من شهر يوليو، حيث أنه أول أيام عيد الأضحى سوف يكون يوم 9 من شهر ذي الحجة، والموافق يوم 19 من شهر يوليو 2021م، كذلك سيكون أول أيام عيد الأضحى في يوم 12 من ذي الحجة، والموافق يوم 22 من شهر يوليو، ومن الجدير بالذكر أن هذه المواعيد غير مؤكدة، حيث يتم تأكيد موعد عيد الأضحى من قبل المملكة العربية السعودية بعد استطلاع الهلال.

أدعية عيد الأضحى 2021

عيد الأضحى من الأعياد الدينية التي يستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقدم لكم الآن باقة من أجمل أدعية المفضلة الدعاء بها في عيد الأضحى:-