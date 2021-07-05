بدون بيض وبدون حليب عملت أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية ممكن نحشيها فراج وخضار وجبنة

أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية، الفطائر من الأكلات السريعة سهلة التحضير، والتي يُقبل عليها الأطفال والكبار، كما أنها خفيفة ومناسبة لوجبات السُّحور والعَشاء، لكنَّ تعدُّد مكوناتها يمثل -في بعض الأحيان- عائقًا أمام عملية التحضير، ولذا فإننا نقدم طريقةً خاصة لإعدادها، ودون الحاجة إلى البيض أو الحليب. أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية تعتبر الفطائر من أكثر أنواع الوجبات المحببة لدى الاطفال كما إنها مفيدة وصحية للأطفال لذلك سوف نقدم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر المقلاة الهشة . مكونات عمل فطائر المقلاة كوب دقيق.

كوب من سميد البسبوسة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبان وربع ماء دافئ.

ملعقة ونصف بيكينج باودر (اختياري). طريقة تحضير الفطائر في المقلاه أحضري وعاءً، واخلطي الدقيق والسميد والسكر والخميرة معًا.

ضعي هذه المكونات في الخلاط، حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للسكب في ذات الوقت.

ويمكنك إضافة البكينج باودر إلى العجينة بعد خروجها من الخلاط.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة.

ادهني المقلاة بالزيت، واسكبي كمية مناسبة من العجينة واتركيها حتى تنضج، ثم اقلبيها على الجانب الآخر.

والان تم تحضير الفطائر الهشة، ونستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية كلها . مكونات عمل فطائر المقلاةطريقة تحضير الفطائر في المقلاه عمل الفطائر الهشة القطنية عمل الفطائر الهشة القطنية قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الفطائر القطنية الهشة بمكونات بسيطة في المنزل . مكونات عمل الفطائر القطنية كوب دقيق ونصف.

القليل من الملح.

القليل من السكر.

½ ملعقة من البيكينج باودر.

حبة البركة.

ملعقتان من الزيدة المُذابة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. طريقة تحضير الفطائر القطنية أحضري إناءً عميقًا، وابدئي بخلط كل المكونات الجافة (دقيق- ملح- بيكينج باودر).

ثم أضيفي الزبدة والقليل من حبة البركة، وقومي بتقليبهم جيدًا.

أحضري وعاءً آخر، واخلطي الخميرة مع السكر مع كمية مناسبة من الماء، واتركي الخليط قليلًا حتى تتفاعل المكونات.

اسكبي الخميرة والسكر على الخليط الأول، واستمري في العجن مع إضافة الماء الدافئ بشكلٍ تدريجي.

قومي بتغطية العجين لمدة ساعة ، ثم قسميه إلى كرات.

، ثم قسميه إلى كرات. ابدئي بفرد الكرات باستخدام الشوكة، ويمكنك حشو العجين بأي نوع جبنة مفضل لديك.

ضعي الفطائر في مقلاة مدهونة بالزيت، واتركيها حتى تنضج. مكونات عمل الفطائر القطنيةطريقة تحضير الفطائر القطنية الوسوم

أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية، الفطائر من الأكلات السريعة سهلة التحضير، والتي يُقبل عليها الأطفال والكبار، كما أنها خفيفة ومناسبة لوجبات السُّحور والعَشاء، لكنَّ تعدُّد مكوناتها يمثل -في بعض الأحيان- عائقًا أمام عملية التحضير، ولذا فإننا نقدم طريقةً خاصة لإعدادها، ودون الحاجة إلى البيض أو الحليب. أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية أطعم فطائر فى المقلاه هشة وإسفنجية تعتبر الفطائر من أكثر أنواع الوجبات المحببة لدى الاطفال كما إنها مفيدة وصحية للأطفال لذلك سوف نقدم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر المقلاة الهشة . مكونات عمل فطائر المقلاة كوب دقيق.

كوب من سميد البسبوسة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبان وربع ماء دافئ.

ملعقة ونصف بيكينج باودر (اختياري). طريقة تحضير الفطائر في المقلاه أحضري وعاءً، واخلطي الدقيق والسميد والسكر والخميرة معًا.

ضعي هذه المكونات في الخلاط، حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للسكب في ذات الوقت.

ويمكنك إضافة البكينج باودر إلى العجينة بعد خروجها من الخلاط.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة.

ادهني المقلاة بالزيت، واسكبي كمية مناسبة من العجينة واتركيها حتى تنضج، ثم اقلبيها على الجانب الآخر.

والان تم تحضير الفطائر الهشة، ونستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية كلها . مكونات عمل فطائر المقلاةطريقة تحضير الفطائر في المقلاه عمل الفطائر الهشة القطنية عمل الفطائر الهشة القطنية قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الفطائر القطنية الهشة بمكونات بسيطة في المنزل . مكونات عمل الفطائر القطنية كوب دقيق ونصف.

القليل من الملح.

القليل من السكر.

½ ملعقة من البيكينج باودر.

حبة البركة.

ملعقتان من الزيدة المُذابة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. طريقة تحضير الفطائر القطنية أحضري إناءً عميقًا، وابدئي بخلط كل المكونات الجافة (دقيق- ملح- بيكينج باودر).

ثم أضيفي الزبدة والقليل من حبة البركة، وقومي بتقليبهم جيدًا.

أحضري وعاءً آخر، واخلطي الخميرة مع السكر مع كمية مناسبة من الماء، واتركي الخليط قليلًا حتى تتفاعل المكونات.

اسكبي الخميرة والسكر على الخليط الأول، واستمري في العجن مع إضافة الماء الدافئ بشكلٍ تدريجي.

قومي بتغطية العجين لمدة ساعة ، ثم قسميه إلى كرات.

، ثم قسميه إلى كرات. ابدئي بفرد الكرات باستخدام الشوكة، ويمكنك حشو العجين بأي نوع جبنة مفضل لديك.

ضعي الفطائر في مقلاة مدهونة بالزيت، واتركيها حتى تنضج. مكونات عمل الفطائر القطنيةطريقة تحضير الفطائر القطنية

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