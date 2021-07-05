استخراج نتائج البيام برقم التسجيل 2021 شهادة التعليم المتوسط بالجزائر

استخراج نتائج البيام برقم التسجيل 2021 تزداد عليها عمليات البحث فيما يخص الاستعلام عن النتائج، بعد إعلان وزارة التربية الجزائرية عن تفعيل موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، اليوم الأحد 4 يوليو عن إعلان نتائج البيام لعام 2021 على حسب رقم التسجيل للأحرار، وقبل التعرف على الرابط وخطوات الاستعلام يجب أن نتعرف على رابط الاستعلام للنتائج، وما هي نسبة النجاح كبيرة للغاية عندما نقارنها بالأعوام الماضية، وذلك الأمر طمئن العديد من أولياء الأمور والطلاب قبل الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، وبعد أن طال انتظارها أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بيان رسمي يحدد به موعد ظهور النتيجة منذ ساعات قليلة، وقد تم اعتماد النتائج من الوزارة وبإمكان الطالب الحصول عليها برقم التسجيل، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات ورابط الاستعلام على النتائج إلكترونياً.

بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن النتيجة طرق منها من خلال موقع فضاء التلاميذ من خلال اتباع الآتي للحصول على النتيجة بكل سهولة:

يتم الدخول على موقع فضاء التلاميذ .

. بعد ذلك يتم النقر على تسجيل جديد.

من ثم يتم إضافة البيانات بالاستمارة الظاهرة أمامكم.

إضافة اسم المستخدم وكلمة السر والبريد الإلكتروني رقم الهاتف.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

إضافة بيانات ولي الأمر.

الضغط على الابناء المتمدرسين.

النقر على تسجيل جديد.

إضافة معلومات الطالب.

طباعة الاستمارة بالنهاية.

أصبح بإمكان الطلاب استخراج كشف نقاط الطلاب الغير مسجلين عن طريق تسجيل الدخول للموقع واتباع هذه الخطوات عبر البوابة الإلكترونية المفعلة:

يتم الدخول على موقع النتائج بيام المعدل .

المعدل . يتم إضافة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

عليك بإضافة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم في الجزائر رابط الكتروني يمكنك الدخول عليه واستخراج نتائج البيام بشكل فوري بدلا من الذهاب الى المدارس، وسوف يتم استخراج كافة نتائج المراحل الدراسية المختلفة في الجزائر، ونشرت وزارة التعليم ان نسبة نجاح الطلاب هذا العام تخطت السنوات الماضية. يتم الضغط على إظهار النتيجة وسوف تظهر لك على الفور.