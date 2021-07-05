إيطاليا تسجل 480 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين، تسجيلها 31 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، فيما تراجع العدد اليومي للإصابات من 808 إلى 480 حالة.

إيطاليا 480 إصابة و31 وفاة بفيروس كوروناإيطاليا.. 12 وفاة و800 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وكشفت إيطاليا عن 127680 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في البلاد في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن نحو 4.26 مليون حالة.