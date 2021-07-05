الفاتيكان: البابا فرنسيس فى حالة جيدة وسيبقى فى المستشفى أسبوعًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف برونى، وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم الاثنين: "قداسة البابا فرنسيس فى حالة عامة جيدة وهو يقظ ويتنفس بشكل طبيعى".
وأوضح أن العملية الجراحية التى خضع لها مساء أمس بمستشفى بوليكلينيكو جيميلى فى روما تضمنت استئصال نصفى للقولون من الجانب الأيسر واستمرت حوالى 3 ساعات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبقى فى المستشفى لمدة 7 أيام، ما لم تحدث له مضاعفات.
من جهتها، أوضحت الحكومة الإيطالية، فى بيان، أن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى أعرب عن أطيب تمنياته بالشفاء السريع والعاجل للبابا عقب العملية الجراحية.
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