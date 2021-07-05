بتهمة الترويج للعنف.. اعتقال 4 فنانين بالسويد

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة السويدية، قد قامت بمداهمة منازل العديد من مغنيى الراب الذين مدحوا فى أعمالهم حياة الإجرام وعالم الجريمة، وخصوصا من أظهر فى أغانيه أسلحة ومسدسات، حيث تشتبه الشرطة أن بعض هذه الأسلحة حقيقى.

ويعد اثنان من مغنيى الراب الذين تم القبض عليهم، من أشهر مغنيى هذا النمط الموسيقى فى السويد على الإطلاق، وأغانيهم من الأعلى استماعا فى تطبيق "سبوتيفاى".

وذكرت الشرطة أنه أثناء مداهمة قواتها لشقة أحد هؤلاء المغنين فى ستوكهولم، عثرت على سلاح كلاشينكوف آلى.

ولجميع الأشخاص الخمسة المعتقلين سوابق إجرامية، كما أن الشرطة قدمت دلائل على وجود روابط قوية لثلاثة منهم مع شبكات إجرامية، وأنهم "أشخاص ذو أهمية" بالنسبة لهذه العصابات.

وتأتى هذه المداهمات والاعتقالات بعد فترة طويلة من التحرى عن الشبكات الإجرامية وعلاقاتها فى السويد، وكانت استوديوهات التسجيل لمغنيى الراب إحدى النقاط التى كانت تحت المراقبة منذ مدة.

وعلّق مسؤول فى الشرطة على حملة الاعتقالات قائلا: "هناك العديد من المغنين المبدعين الذين ينتجون أغان مميزة وجميلة، ويمكن أى شخص أن يغنى عما يريد، ولكن ليس من المقبول أن يقوموا بتمجيد العنف والإجرام والأسلحة والعنف ضد النساء. هذه التصرفات تشجع الشباب الصغار على الانخراط فى عالم الجريمة".