أعلن التحالف الدولي، الاثنين، سقوط 3 صواريخ على قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق، حيث توجد قوات أميركية.
ولم يسفر سقوط الصواريخ عن إصابات بشرية، وفقا للمتحدث باسم التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، فتح تحقيق في حادث سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية.
وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات الأمنية ضبطت عجلة من نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".
وكانت هذه القاعدة العسكرية قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، في وقت سابق، دون تسجيل إصابات.
وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.
وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم جديد يستهدف قاعدة "عين الأسد" في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.