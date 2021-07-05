الاردن : 270 متقاعداً رواتبهم بين 5-10 آلاف دينار.. والأعلى 13600 دينار

دوت الخليج :- قال مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن 20 متقاعدا في الأردن يتقاضون راتباً يصل إلى 10 آلاف دينار وأكثر.

وأضاف في حديث تلفزيوني، مساء الأحد، أن أعلى راتب تقاعدي يصل إلى حدود 13600 دينار.

وأشار الرحاحلة إلى أن 270 متقاعدا يتقاضى مبالغ تقاعدية تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى بالرواتب التي يتقاضاها العاملون المتقاعدون 130 دينار.