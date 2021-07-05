رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 محافظة الكرخ الاولي وبابل وذي قار

نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 والتي بدأت في الظهور بالنسبة للمدارس الصباحية والمسائية حيث ظهرت نتائج مديرية الكرخ الثانية الفترة الصباحية الدور الاول العام الدراسي 2021 وقامت مديرية التربية الكرخ الثانية بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي لجميع المدارس عبر صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية وكان على هيئه ملف درايف يمكن للطلاب ان يقوموا بتنزيله والاطلاع على أسماء الناجحين وكذلك درجات المواد تفصيليا وفي خلال الايام القادمة سيتم إعلان بقيه المحافظات الكرخ الاولى والكرخ الثالثة ومحافظات بابل وأربيل ذي قار وديالى والانبار ودهوك والقادسية. وسيتم نشر جميع النتائج عبر موقع وزارة التعليم العراقية، ومن المنتظر أن يستغرق اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بعض الوقت نتيجة لأن بعض المحافظات مازال التصحيح فيها مستمر وسيتم الإعلان عن نتائج السادس الاسبوع القادم، وقد تأجلت امتحانات الثالث المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تأجلت أيضا امتحانات السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية.

اعلان نتائج السادس الابتدائي العراق

بدء اعلان نتائج السادس الابتدائي العراق في المحافظات العراقية حيث كان طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات قد بدأوا امتحانات الدور الأول في يوم 13 حزيران، وقد استمرت الامتحانات حتى يوم السابع عشر من نفس الشهر، وقد أصدرت وزارة التعليم قراراً بأن يمتحن الطلاب في أربع مواد فقط هي مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم وتم اصدار قرار بتقليص المنهج حتى لا يذهب الطلاب الى اللجان كثيرا وبعد انتهاء الامتحانات بدأت اعمال التصحيح في اماكن لجان الامتحانات المختلفة على مستوى العراق وتم مراجعة اجابات الطلاب بدقه شديده ومازالت هناك بعض المحافظات مستمرة في التصحيح و المراجعة وبعدها يقوموا برصد الدرجات وتجهيز كشوف الناجحين وسيتم الإعلان عن النتائج للصف السادس الابتدائي خلال الايام القادمة

يمكن للطلاب استعلام عن نتائج السادس الابتدائي عن طريق العديد من الطرق منها الدخول الى رابط وزاره التربيه العراقيه كان هناك العديد من المواقع الاخرى سوف تقوم بنشر نتائج السادس الابتدائي العراق والتي سيعتمد ها وزير التربية والتعليم العراقي في كل المحافظات العراقية بابل وكركوك والنجف والسلمانيه الرصافه وكربلاء وصلاح الدين ومحافظة والبصرة وبغداد على الطالب ان يكون بهذه الخطوات

اولا يقوم الطلاب في بداية الامر بالدخول عبر الانترنت الي وزاره التربيه العراقيه الموقع الرسمي

اولا يقوم الطلاب في بداية الامر بالدخول عبر الانترنت الي وزاره التربيه العراقيه الموقع الرسمي بعد ذلك يقوم الطالب ادخال الرقم الامتحاني

اختيار نتيجه الصف السادس الابتدائي

واسم المحافظه ثم يضغط استعلام النتيجة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ الاولى والكرخ الثالثة وبابل وديالى