moedu.gov.iq تفعيل موقع نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021 وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي pdf

pdf موقع نتائج السادس الابتدائي في العراق هو أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت بشكل كبير من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق في كافة المحافظات، وذلك لرغبة أولياء الأمور في التعرف على نتائج الطلاب للدور الأول للعام الجاري 2021، وهي النتائج التي من المقرر ان يتم طرحها الكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي، ليتم الاستعلام عنها من خلال ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وعن نسب النجاح هذا العام فقد جاءت مرتفعة بشكلٍ ملحوظ، وهو ما يصدر الاطمئنان لأولياء الأمور، حيث جاءت نسبة النجاح هذا العام 93% والتي شكلت نسبة مرتفعة مقارنة بمعدلات النجاح خلال السنوات الأخيرة، نتابع نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021 ونستعرض الآن الرابط الحساب موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاستخراج نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الكترونيا برقم الامتحاني الخاص بالطلاب.

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موقع نتائج السادس الابتدائي في العراق

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الماضية عن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 أنها قد انتهت بشكلٍ رسمي من كافة الإجراءات التي تسبق اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي مثل تصحيح الامتحانات ومراجعتها بشكل دقيق، وكذلك تجميع ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها بشكلٍ إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يشكل هذا الموضوع اهتمام الكثير من الطلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق والذي جاء عددهم كبير في جميع المحافظات هذا العام، وكذلك أولياء الأمور الذين يرغبوا في الاطمئنان على أبنائهم، وقد أكدت الوزارة ان نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الاخيرة لها وهي مرحلة النشر عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج السادس الابتدائي

رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021 فقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي الرابط المستخدم في استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، وذلك الحصول على النتائج وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتم ذلك من خلال الدخول الى رابط الوزارة التربية والتعليم العراقية، وعقب الدخول الى الموقع يتم الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2021، كما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية http://www.moedu.gov.iq/.

إدخال الرقم الامتحاني .

ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على “ابحث”.

كشف أسماء أوائل الطلاب في الشهادة الابتدائية العراقية

وقد تم كشف اسماء الطلاب والطالبات الأوائل فى شهادة التعليم الابتدائي العراقية كما يلى:-

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

ندى رضا هاني محمد التراس

نتائج سادس ابتدائي 2021

تقوم وزارة التربية العراقيه بطرح النتائج عبر موقعها الرسمي و بذلك يمكن جميع الطلاب بالعراق الحصول على النتيجة بكل سهولة ممكن ، ذلك من خلال هذه الخطوات التي تخصصها الوزارة ، و هذا يساعد الصافي الحصول على النتيجة دون الذهاب إلى المدرسة ، و الحفاظ على صحتهم و سلامتهم.