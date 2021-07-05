نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين في الكويت يوليو 2021 بعد مراجعه شركة البترول الكويتية الوطنية.. تعديل سعر لتر البنزين (ألترا/98 اوكتين) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل سعر لتر البنزين في الكويت 2021 يرغب الكثير من مواطني دولة الكويت والمقيمين بأراضيها في معرفة سعر لتر البنزين في الكويت يوليو2021 حيث يعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال كافة المقيمين بالأراضي الكويتية لتحديد الميزانية الخاصة باستهلاك البنزين أثناء استخدام سياراتهم للتنقل داخل الدولة، ويتم تحديد أسعار البنزين والبترول بالكويت بصورة شهرية ضمن عدد من الدول العربية التي تعمل على تغيير أسعار المواد البترولية شهريًا، كما يشكل سعر البنزين حالة من القلق لدى المواطنين والذي يتأثر حسب عدد من العوامل الداخلية والخارجية المختلفة وعلى رأسها سعر النفط العالمي والاقتصاد الخاص بالدولة.

تعديل سعر لتر البنزين (ألترا/98 اوكتين) بالكويت

أعلنت الشركة الأولى لتسويق الوقود الكويت، انه سيتم تعديل سعر ليتر البنزين ألترا/98 اوكتين فقط ليكون 175 فلساً بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 وجاءت الزيادة الجديدة فى سعر لتر البنزين فى الكويت على ألترا/98 اوكتين حوالى 10 فلس لكل لتر اما باقي اسعار الوقود فى الكويت فسوف تظل كما هى طبقاً لما اعلنه موقع بورصة الكويت وجاءات اسعار الوقود خلال شهر يوليو فى الكويت كما يلي:-

ممتاز/91 أوكتين بسعر ليتر 85 فلسا. خصوصي/ 95 أوكتين بسعر ليتر 105 فلوس. ديزل بسعر ليتر 115 فلسا. كيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.

سعر لتر البنزين في الكويت 2021

كانت دولة الكويت قد ثبتت سعر التصدير للخام الكويتي لشركات التكرير الأسيوية، وذلك في شهر مارس الماضي حيث جاء سعر برميل فوق المتوسط لخام عمان 65 سنتًا في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بينما تم تحديد سعر بيع خام الكويتي الخفيف 60 سنتًا في نفس الشهر، وقد شهد سعر لتر البنزين في الكويت في شهر يوليو الجاري ثباتًا على نفس الأسعار التي جاءت في شهر يناير الماضي، حيث أعلنت الدولة عن سعر البنزين الممتاز بقيمة 105 فلس والذي يساوى 0.345 دولار، كما تم تثبت سعر البنزين عند 85 فلس بقيمة 0.279 دولار.

شركة البترول الكويتية الوطنية

تم إنشاء شركة البترول الوطنية الكويتية في عام 1960 وتخصصت الشركة في إنشاء وتشغيل محطات الوقود المختلفة بدولة الكويت بالإضافة إلى صيانة تلك المحطات، وقامت الشرمة في عام 1961 بالإعلان عن انشاء دائرة التسويق المحلي، وقد وصل عدد المحطات بدولة الكويت في عام 2004 إلى 119 محطة نفط بمختلف المدن والمحافظات، وتعمل الشركة على توفير الخدمات البترولية من ديزل وجازولين بكافة أنواعه لجميع المركبات، كما تقدم الخدمات العديد من الخدمات الأخرى ومنهم تبديل الزيت أو غسيل السيارات بالكامل وغيرهم.

سعر لتر الديزل في الكويت

شهد سعر الديزل في دولة الكويت أيضًا ثباتًا في الأسعار التي تم إعلانها عند 115 فلسًا بواقع 0.378 دولار، ويعد سعر البنزين في الكويت أرخص أسعار الوقود في جميع دول الخليج المختلفة كما تشهد أسعار البترول في دولة الكويت ثباتًا واستقرارًا على عكس دول الخليج الأخرى.

أسعار البنزين فى الكويت يوم 11 -6 سنة 2021

أسعار البنزين لتر غالون بالدينار الكويتى 0.105 0.397 بالدولار 0.349 1.321 بالجنيه المصري 0.286 1.083

أسعار الديزل فى الكويت يوم 11 -6 سنة 2021

الكويت أسعار الديزل لتر غالون بالدينار الكويتى 0.115 0.435 بالدولار 0.382 1.446 بالجنيه المصري 0.315 1.192

ونجد ان سعر البنزين فى الكويت قد ارتفع قليلا هاذ الشهر عن باقى شهور السنه وسنتابع معكم اى تغيرفى الاسعار سواء للبنزين او الديزل.

تابعنا معكم سعر لتر البنزين في الكويت 2021 حيث سعر البنزين من اهم مجالات البحث، وذلك لدخول البنزين فى الكثير من النشاطات والصناعات فى الكويت وتختلف اسعار البنزين من شهر لشهر ويبحث المواطنين فى الكويت دائما عن اسعار البنزين، بشكل مستمر وذلك لتأثير سعر البنزين على المجالات الأخرى ونتابع معكم من خلال موقعنا ثفني تغيرات وتحديثات اسعار البنزين فى الكويت للعام الجاري 2021.