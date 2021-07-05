الجامعة العربية تأسف لعدم تمكن الملتقى السياسى الليبى من تحقيق التوافق

جدة - نرمين السيد - أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أسفه لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسى الليبى من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التى يُفترض أن تُعقد على أساسها الانتخابات المُقررة فى ديسمبر المقبل.





وأشار المصدر إلى ضرورة تحلى جميع الأطراف بروح التوافق من أجل تذليل العقبات وتجاوزها، توطئة لعقد الانتخابات فى موعدها. ​وأكد أن إرادة الليبيين، وكذلك الإرادة الدولية كما انعكست فى مؤتمر برلين-2 الشهر الماضى، واضحة فى تأكيد أهمية عقد الانتخابات فى موعدها من دون تأخير. ودعا إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التى يتطلع إليها الشعب الليبى للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

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