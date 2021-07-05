جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية، أول أمس السبت، لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، لافتة إلى أنه تم إنقاذ 84 آخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتشال 21 جثة بعد غرق مركب مهاجرين فى السواحل التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.