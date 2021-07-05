أخبار اليمن : فحص دم بسيط يكشف 50 نوعاً من السرطان

فحص دم بسيط يكشف 50 نوعاً من السرطانأظهر اختبار دم بسيط، يخضع للتجريب من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، نتائج مبشرة في الكشف عن 50 نوعا من السرطان بمراحله المبكرة، وبدقة عالية.

وبحسب العلماء الذين يجربون الاختبار، فإنه قادر على رصد السرطان قبل ظهور أي أعراض للمرض، لافتين إلى أنه يستهدف بشكل رئيسي المعرضين للإصابة بالمرض القاتل، بما فيهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر.

ويبحث الاختبار الذي طورته شركة Grail التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، التغيرات الكيميائية في أجزاء من الشيفرة الجينية (الحمض النووي الخالي من الخلايا)، والتي تتسرب من الأورام إلى مجرى الدم.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فقد حلل العلماء أداء الاختبار مع 2823 مصابا بالسرطان و1254 شخصا غير مصاب، ووجدوا أن نسبة الخطأ كانت في حدود 0.5 في المئة.

وتمكن الاختبار من تحديد الأنسجة المصابة بالسرطان، بنسبة 88.7 في المئة لدى الحالات.

وبحسب أخصائي المسالك البولية وأمراض الكلى لدى "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة، إريك كلاين، فإن "نتائج الاختبار الإيجابية إلى جانب الطرق المتبعة حاليا في الكشف عن السرطانات، ستساهم في سرعة رصد المرض، وبالتالي حماية المصابين به وعلاجهم بوقت مبكر".

من جانبه، قال الدكتور ماركو جيرلينجر، من معهد أبحاث السرطان في لندن واستشاري الأورام: "سيساعد الاختبار البسيط في تجنب التشخيص الخاطئ لبعض الأورام الشائعة مثل سرطان الأمعاء والرئة".

وتابع: "كما أنه عامل مساعد في كشف سرطانات صغيرة جدا بمراحلها الأولية، وبالتالي تقديم العلاج المناسب في وقت مبكر".